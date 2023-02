«Une honte», «humiliation»: la presse anglaise sévère avec Liverpool après la défaite contre le Real Madrid en Ligue des champions (photos)

Lendemain compliqué pour Liverpool et Jürgen Klopp après la défaite des Reds en Ligue des champions face au Real Madrid. Les Reds menaient 2-0 mais les Merengue ont réussi à renverser la situation et à s’imposer 2-5. La presse anglaise n’a pas épargné Klopp et ses hommes.

The Sun ouvre le bal en évoquant une « Disgrace » (honte), après la lourde défaite des Reds. Et d’ajouter : « Les légendes de Klopp encaissent la pire défaite européenne à Anfield. Il va falloir se chercher une âme et se regarder dans le miroir ». Les cadres des Reds dépités font aussi la une du Daily Express, qui titre « Réduit en lambeaux » et constate : « le Real Madrid a quasiment assuré sa qualification en quarts de finale ».