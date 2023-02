Un an après avoir accueilli des Ukrainiens chez elle à Courcelles, Aurore aimerait «récupérer une vie»: «Niveau intimité, on a connu mieux» (vidéo)

Nombreux sont les Belges qui ont ouvert leurs portes aux réfugiés ukrainiens qui ont dû fuir leur pays pour échapper à la mort. Si ce geste est honorable, un an plus tard, certaines situations sont toujours assez précaires. Et des familles entières n’ont parfois pas encore trouvé de logement. Ils restent donc chez l’habitant.

de videos

Et ces situations peuvent être difficiles au quotidien. C’est le cas d’Aurore, de Courcelles, qui accueille des réfugiés depuis le premier avril 2022. Elle se confie.