Michel De Ridder, fan de Marc Wasterlain

En allemand, castillan, catalan, croate, danois, espagnol, finnois, galicien, norvégien, suédois… Michel De Ridder possède les albums de Marc Wasterlain en plusieurs langues. « Ce qui est amusant, c’est de voir comment se traduisent certains personnages. Par exemple, le Docteur Poche peut devenir Docteur Zwitser, Doktor Pind, Doktor Frisk… Jeannette Pointu : Monica Morell, Monika Morell, Rita Reporter… » souligne cet ex-comptable. « J’ai commencé à apprécier Marc depuis ses toutes premières séries dans les années 70 comme « Bob Moon et Titania », alors qu’il travaillait encore pour Peyo, ou encore « Monsieur Bonhomme », un musicien étrange. L’épisode qui m’a le plus étonné s’intitulait « Le poteau qui tape ». Michel De Ridder a fait la connaissance de Marc Wasterlain, dans les années 80, à la Brocante de Temploux. Mais c’est véritablement depuis 2019 que cet habitant de Jamioulx s’est engagé au sein de l’ASBL « L’Univers de Marc Wasterlain » qui publie la revue bimestrielle : « Quatrième de couv’ ». À 76 ans, Marc Wasterlain est un auteur toujours très actif. Un deuxième album de Tucker, « fossoyeur de l’espace » est programmé aux éditions du Tiroir. Cet album sera suivi d’un Docteur Poche et de Jeannette Pointu. Cette photographe de presse sera aussi au centre d’un livre de souvenirs de reportages en Ukraine. L’auteur a réalisé également un très joli recueil de dessins : « Carnet de dames » aux éditions du Tiroir. Le 6ème salon « Bulles en tête » réunissait une quarantaine d’auteurs de BD aux Aumôniers du Travail à Charleroi. Une bourse aux livres ainsi que des expositions étaient mises sur pied pour cette édition riche en rencontres. Le festival se prolonge en faisant l’objet d’un travail pédagogique d’analyse et de sensibilisation à la narration graphique durant toute l’année.

JEAN-CLAUDE HERIN