54 tués sur les routes de la province de Namur en 2022, il faut remonter à 2017 pour avoir un chiffre plus élevé

Selon le dernier baromètre de la sécurité routière de l’institut Vias, le nombre de tués sur les routes de la province de Namur a augmenté en 2022 par rapport aux années précédentes : 54 tués contre 30 en 2021 et 49 en 2019, avant la crise sanitaire. Il faut remonter à 2017 pour avoir un chiffre plus élevé (61).

La hausse du nombre de victimes est la plus spectaculaire pour les piétons : de 1 tué en 2021, on est passé à 10 tués en 2022. Pour les automobilistes, on monte de 17 à 26 tués. Quant aux personnes impliquées dans des accidents avec un camion, ça augmente aussi : de 2 à 9 tués.