La rue Trixhe Nollet, à Sprimont, fermée à la circulation en raison d’un risque d’effondrement

En raison d’un risque d’effondrement lié à la démolition d’un bâtiment, la rue Trixhe Nollet doit être complètement fermée à la circulation « et non plus uniquement durant les heures de travail », a indiqué ce jeudi la commune de Sprimont.

Un arrêté de police a été rédigé dans ce sens et prévoit la fermeture de la voirie jusqu’à ce que le danger d’effondrement soit complètement écarté. Les travaux sont programmés jusqu’au 3 mars 2023.