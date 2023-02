La zone de police Midi poursuit la lutte contre la vente illégale de cigarettes de contrefaçon à Cureghem

La vente illégale de cigarettes de contrefaçon pendant les jours du marché sur et dans les environs du site de l’abattoir prenait plus d’ampleur ces dernières semaines, selon la police. « Les vendeurs à la sauvette qui s’appropriaient de plus en plus la voie publique sont à l’origine de plusieurs nuisances et d’un sentiment d’insécurité important exprimé aussi bien par les clients de l’abattoir que par les riverains du quartier. »

40 personnes dont 38 en situation illégale dans le pays ont été arrêtées, 68 PV ont été dressés, 2.965 euros ainsi que 4.403 paquets de cigarettes et 32 autres articles contrefaits ont été saisis, pour une valeur marchande de 13.209 euros. Ces actions avaient également comme objectif d’assurer une présence policière renforcée dans le quartier Cureghem.