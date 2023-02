La très mauvaise surprise pour Alain: «Chez Proximus, on me dit que j’aurais dû mieux vérifier ma facture…»

Mais la réalité est tout autre, et il a découvert tardivement que l’ancienne carte SIM de sa tablette était toujours active, et qu’il la payait 30 euros par mois ! « Je ne l’ai découvert que par hasard sur une facture de janvier 2023. J’ai payé 30 euros de trop par mois pendant presque trois ans parce que l’employé avait oublié de désactiver ma carte. Chez Proximus, on me dit que j’aurais dû mieux vérifier ma facture et on ne veut me rembourser que pour une demi-année. »