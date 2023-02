À 100km/h dans les «36 tournants» à Engis, Thomas défie les lois de la physique… et celles du Code de la route

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les cas se suivent et se ressemblent dans les colonnes de La Meuse… Il y a quelques jours, un jeune Liégeois s’est fait remarquer sur le réseau social TikTok. Il a diffusé une vidéo où on le voit drifter dans le Col du Maquisard à La Reid, et plus précisément dans une épingle à cheveux de la rue Vieux Pré.

Pour rappel, le drift consiste à faire glisser son véhicule en lui faisant perdre de la motricité à l’arrière. C’est spectaculaire, probablement très amusant, mais c’est surtout interdit et cela, peu importe la vitesse à laquelle vous le faites.

Un rapide coup d’œil sur le profil du conducteur révèle bien d’autres vidéos de ce style.