Huit nouveaux noms à l’affiche du festival Esperanzah! à Floreffe, dont Bianca Costa et Trinix

Huit nouveaux noms rejoignent l’affiche de la 21e édition d’Esperanzah !, ont annoncé ce mercredi les organisateurs du festival, qui se tiendra du 27 au 30 juillet à l’abbaye de Floreffe.

Bianca Costa et sa bossa trap se produiront sur le site du festival le vendredi 28. Se succéderont le lendemain le duo de producteurs de musique électro-world Trinix, le porte-parole du raï contemporain Tiiw Tiiw et le collectif Nana Benz Du Togo. Dimanche, l’abbaye de Floreffe vibrera au son du rappeur-poète B.B. Jacques et de la rappeuse électro Alina Pash. La musique onirique de Roza et les sonorités pinçantes de La Jungle compléteront le programme du jour.