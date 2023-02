«On m’a dit que je ferais mieux de trouver un emploi dans l’ombre»: cette Belge a été virée dès son premier jour de travail à cause… de ses dents

C’est une situation très difficile pour cette femme de 35 ans qui souffre de problèmes dentaires héréditaires. Ses dents, très fragiles, se cassent facilement, ce qui laisse apparaître une dentition assez irrégulière. Si une opération qui la débarrasserait de toutes ses dents restantes au profit d’un dentier a déjà été évoquée, elle a été reportée plusieurs fois, laissant cette Belge dans l’embarras.

En effet, à cause de cela, elle a énormément de mal à trouver du travail. En août 2020, elle a postulé pour un emploi chez un courtier en assurances. Elle s’était présentée avec un masque à l’entretien d’embauche et avait obtenu le job.

de videos La femme, qui souhaite rester anonyme, s’est confiée au Nieuwsblad. « Ce jour-là, tout le monde était masqué, c’était encore obligatoire. » Mais lors son premier jour, elle a vite déchanté : « Une supérieure m’a offert une tasse de café, que j’ai acceptée. J’ai enlevé mon masque, et elle a vu mes dents cassées. J’ai expliqué que c’était le résultat d’une maladie héréditaire et qu’une opération prévue avait été reportée. Elle n’a rien dit à ce sujet. Mais lorsque je suis revenu après ma pause déjeuner, on m’a prise à part et on m’a dit que je ferais mieux de trouver un emploi dans l’ombre. J’ai dû signer un document disant que j’acceptais d’être licencié. Cela a donné un sacré coup à ma confiance en moi, je voulais partir de là le plus vite possible. »

Elle a tenté de faire valoir ses droits via Unia, le centre pour l’égalité des chances. Et une fois qu’elle a collecté assez de preuves, elle a porté plainte. Il en ressort qu’elle aurait « dissimulé des informations importantes lors de sa demande d’emploi ». « On m’a toujours appris que les capacités primaient sur l’apparence et c’est ce que j’ai essayé de les mettre en valeur. Je savais aussi que mon problème serait résolu. »