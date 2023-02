Extension du complexe sportif: la commune des Bons Villers vient d’acheter un terrain qui permettra l’agrandissement du parking

La piscine d’apprentissage constituera la pièce maîtresse du complexe. Fruit d’un partenariat privé/public, Promosport se charge de la construction et de l’exploitation de la piscine ; la commune, elle, assure l’occupation partielle des lieux en y envoyant ses élèves. À l’étage, un dojo accueillera les arts martiaux et des activités de psychomotricité.

Mathieu Perin veut faire du complexe sportif de Frasnes-lez-Gosselies « LA » zone de rassemblement des Bonsvillersois. Et, il le répète à l’envi : cela ne coûtera rien à ses administrés. Le privé mettra la main à la poche et la Commune empruntera. Elle se remboursera via les subsides – 1,9 million € – et les recettes générées par les nouvelles activités. Près de 5 millions € seront investis pour faire de ce site, le temple de l’activité physique dans toute sa diversité.

Un second hall sportif, deux fois plus grand que l’actuel, sera partagé avec les écoles de l’entité : il fera office de salle de gym. Grâce à son revêtement polyvalent, il se prêtera à d’autres exercices. « L’idée, c’est de développer des sports qu’on ne pratique pas encore dans la commune, comme le handball, le ping-pong, le badminton », explique le bourgmestre (Les Engagés). Le padel et le tennis disposeront de deux terrains couverts. La pétanque, avec 12 pistes, aura aussi droit de cité dans cet espace. Enfin, une cafet’ et une immense plaine de jeux se prêteront à la détente et à la convivialité. Le terrain récemment acquis par la Commune servira à l’agrandissement du parking.