Guerre en Ukraine: Moscou et Pékin affichent leur entente, en plein suspense autour d’un plan de paix chinois

«Nos relations se développent de manière sûre et dynamique. Et malgré de fortes turbulences sur la scène internationale, nous faisons preuve d’unité, d’une volonté de défendre les intérêts de l’un et de l’autre en respect du droit international et du rôle central de l’Organisation des Nations unies», a déclaré le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, lors d’une rencontre à Moscou avec son homologue chinois, Wang Yi.

Pour sa part, le chef de la diplomatie chinoise a promis de «poursuivre ses efforts afin de renforcer et d’approfondir les relations russo-chinoises», selon des propos traduits en russe lors de la rencontre.