Prolongation de 5 réacteurs nucléaires: Georges-Louis Bouchez accuse la ministre de l’Énergie de saboter le dossier

Le président du MR a réagi de façon très vive sur Twitter… Pas contre Engie, mais contre la ministre de l’Energie, Tinne Van der Straeten (Groen) et les Verts qu’il accuse de saboter la négociation. M. Bouchez va même jusqu’à exiger une réunion du gouvernement fédéral sous peine de bloquer les autres dossiers. Ce n’est pas la première fois que le leader libéral clashe la ministre de l’Energie, mais cette fois, les éléments de langage sont plus musclés que jamais.

C’est en décembre 2022 que le gouvernement De Croo a introduit auprès d’Engie un dossier pour prolonger, durant deux hivers supplémentaires, les réacteurs Doel 1 et 2, ainsi que Tihange 1 qui devaient normalement être arrêtés définitivement en 2025. La raison ? Une nouvelle évaluation de la sécurité d’approvisionnement par Elia qui laissait apparaître un risque d’approvisionnement aux hivers 2025 et 2026 (voire en 2027 si Engie ne parvient pas à relancer Doel 4 et Tihange 3 dans les temps, les deux réacteurs pour lesquels l’exploitant et l’État négocient une prolongation de dix ans après 2025).