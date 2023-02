Pour les futurs policiers en manque d’équipement, la CSC prévoit une… bourse aux vêtements à l’académie de Namur mardi prochain

« Un problème de stock »

« Il manque 5.800 policiers en Belgique et quand des nouveaux s’engagent, certains reçoivent leur pull d’uniforme, d’autres non », abonde Michael Labiouse, délégué permanent pour le Brabant Wallon et Namur. « On avance des erreurs humaines pour expliquer ce défaut d’équipement, mais il semble plutôt qu’il s’agisse d’un problème de stock. Les collègues vont donc faire don de leur réserve personnelle pour fournir les aspirants dans l’attente d’une solution structurelle. Si l’on veut une véritable politique de recrutement, il faut s’en donner les moyens. »