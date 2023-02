Avec «The Fabelmans», Steven Spielberg nous invite de l’autre côté du miroir

Le cinéaste revient en salle ce 22 février avec le film le plus intime de sa carrière, racontant son enfance. Plus qu’un biopic masqué, un voyage trouble et magique au coeur de son imaginaire.

Si « The Fabelmans », le nouveau film de Steven Spielberg, a été à la peine au box-office américain, comme juste avant sa version de « West Side Story », il a déjà raflé le Golden Globe du meilleur film dramatique et du meilleur réalisateur et compte sept nominations aux Oscars. Et nous, de notre côté, et ne peut que vous conseiller d’aller le voir au cinéma si vous voulez vivre un moment magique comme l’auteur de « ET l’extra-terrestre » en a le secret.

Pour la première fois de sa vie, à 76 ans, Steven Spielberg revient sur sa propre existence. « The Fabelmans » raconte en effet son enfance de façon à peine fantasmée et nous montre comment le divorce de ses parents à influencer sa perception du cinéma, révélateur des vérités enfouies. Si vous parcourez un peu sa filmographie, de « Rencontres du 3e type » à « Ready Player One » en passant par « La guerre des mondes », « Empire du Soleil », « Jurassic Park », vous vous apercevrez vite que dans la plupart de ses films, les couples d’adultes sont démissionnaires, en crise, séparés, toutes des situations laissant les enfants en souffrance, livrés à eux-mêmes, obligés de se prendre en main. Parfois pour des aventures merveilleuses, parfois pour des expériences effrayantes.