Des produits dérivés de Maddie McCann vendus pour la fête des mères suscitent l’indignation: «Je m’appelle Madeleine et je vis avec mes parents»

Des T-shirts, des tasses et des tenues de football pour enfants… le site Web CafePress.co.uk s’est attiré les foudres avec la vente de produits dérivés de l’affaire Maddie Mc Cann.

Les circonstances de vente (pour la fête des mères) font également un tollé. Sur ces produits, on peut lire « Je m’appelle Madeleine et je vis avec mes parents », « Gerry et Kate Mc Cann : les parents responsables ne laissent pas les enfants seuls pendant qu’ils sortent dîner ! »