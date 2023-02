Une maison inhabitable après un incendie à Flobecq: les habitants ont été relogés par la commune

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés mardi soir, peu avant 20h30, qu’un incendie s’était déclaré dans une habitation de la rue du Marais à l’Eau à Flobecq. Venant des casernes de Rebaix (Ath) et de Leuze-en-Hainaut, deux autopompes, deux camions-citernes, une auto-échelle et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur les lieux.

« Le feu s’était déclenché dans une maison quatre façades composée d’un rez-de-chaussée et de combles aménagés. À notre arrivée sur place, la toiture était déjà embrasée », explique le lieutenant Éric André, qui a dirigé l’intervention. « On a réussi à préserver une partie du toit. Fort heureusement, l’étage et le rez-de-chaussée étaient séparés par des hourdis en béton, ce qui a empêché la propagation du feu. Par contre, les dégâts dus à l’eau sont très importants au rez-de-chaussée. L’électricité a été coupée et la maison n’est plus habitable pour l’instant ».