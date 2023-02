Des mesures de sécurité exceptionnelles déployées pour un procès de Verviers délocalisé à Liège

Trois années d’une enquête intitulée « Pharmaceutica » avaient permis de démanteler en octobre 2021 ce réseau de trafic international de produits stupéfiants. La drogue, de la cocaïne, arrivait de Colombie et transitait par les ports d’Anvers ou de Rotterdam. Pas moins de 1,9 tonnes de cocaïne avaient été saisies pour une valeur de 80 millions d’euros.

Les enquêtes policières avaient été menées à Aywaille, Huy, Modave, Comblain-au-Pont, Ferrières, Herve, Verviers et Amay ainsi que dans le Limbourg et en Flandre orientale. Un laboratoire de transformation et de conditionnement avait été démantelé à Strée tandis qu’un lieu de stockage avait été découvert à Ferrières.