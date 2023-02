Un démarrage décevant en Belgique pour la première de Koh-Lanta: les fidèles belges ne semblent plus avoir «le feu sacré»

Lire aussi «J’aurais préféré être la seule Belge»: cette candidate de «Koh-Lanta, le feu sacré» regrette la présence de deux de ses compatriotes

Chez nous, pas de quoi se réjouir non plus. Les fidèles belges n’ont, semble-t-il, plus « le feu sacré ». Mardi soir, ils étaient 185.733 devant le premier épisode de la saison. C’est peu, d’autant plus que trois candidats belges participaient à l’aventure. Le jeu d’aventure de TF1 a rassemblé ainsi moins de téléspectateurs que « The Dancer » (240.000) et deux à trois fois de fidèles que les deux programmes de RTL-TVI (« Enquêtes » et « Un crime parfait ? »). « Koh-Lanta » ne fait plus l’événement. Reste à savoir si la crise est passagère ou si elle est symptomatique d’un trop-plein de la part des téléspectateurs.