Football amateur: l’ACFF valide à son tour le nouveau cadre financier

Les principaux points de ce cadre financier concerne la rémunération des joueurs amateurs. Ils pourront percevoir jusqu’à 4.500 euros imposables par saison, avec un maximum de 100 euros imposables par point. « Ces sommes sont totalement libérées de cotisations sociales, car elles sont considérées comme des défraiements et pas comme des salaires », a souligné l’ACFF. Les clubs qui souhaitent payer plus que 4.500 euros à leurs joueurs devront se soumettre à la législation fiscale et sociale en vigueur.

À partir du 1er juillet, les clubs ne pourront plus payer leurs joueurs que par virement bancaire, au départ du compte du club. De plus, tous les clubs amateurs devront signer une convention avec les joueurs et enregistrer cette convention à la fédération. Une convention-type sera mis à la disposition des clubs et des joueurs.