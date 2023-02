«Pékin Express, le choix secret»: un candidat emblématique qui avait abandonné va faire son grand retour avec un rôle bien précis

Ce samedi 18 février, Club RTL lançait la nouvelle saison de « Pékin Express », toujours présentée par Stéphane Rotenberg. Huit binômes, dont un belge (Paloma et Jason) participent à cette 17ème édition, lancée sur les bords du lac Titicaca.

M6, qui diffuse l’émission en France, vient de révéler qu’un ancien candidat emblématique, qui avait décidé d’abandonner, va faire son retour, dans l’épisode 5, à découvrir le samedi 18 mars prochain sur Club RTL. Il s’agit d’Étienne, qui formait le binôme d’inconnus avec Vanessa, lors de la saison 2022, remportée par les frères belges Lucas et Nicolas.

Pour l’heure, on ne connaît pas le rôle qu’il va jouer, mais on en est certain, Étienne risque une nouvelle fois de bien nous faire rire !