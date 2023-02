Un nouveau foyer de grippe aviaire découvert aux Lacs de l’Eau d’Heure, plusieurs dizaines d’oiseaux ont été retrouvés morts: «Cela démontre une nouvelle fois que cette maladie n’est plus saisonnière»

« Après la découverte, à la fin de l’été, de poches importantes dans des groupes de faisans (à la suite de lâchés) en provinces de Hainaut et de Liège, on voit qu’aujourd’hui la grippe aviaire s’est installée en province de Namur et sur le site des lacs de l’Eau d’Heure… Elle s’attaque essentiellement aux oiseaux d’eau comme les mouettes, les foulques et les bernaches », observe Nicolas Yernaux. « Cela démontre une nouvelle fois que la grippe aviaire n’est plus saisonnière (NDLR : limitée aux périodes de migrations) mais qu’elle s’établit de plus en plus durablement sur notre territoire. »