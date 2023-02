Le papy borain qui a abusé sexuellement de plusieurs enfants de sa famille voit sa peine réduite

En première instance, l’homme avait écopé d’une peine de six ans ferme. En appel, le ministère public avait réclamé deux ans de plus. Le prévenu avait, lui, sollicité son acquittement, soutenant être victime d’une cabale.

En pleurs

Lors de l’audience, les avocats des parties civiles avaient raconté le calvaire subi par toutes ces jeunes filles depuis 2014. « Ma cliente, âgée de 18 ans aujourd’hui, est complètement perdue et terrorisée », confiait M e Bombart. « Dénoncer ces faits m’a enlevé un poids », confiait aussi une jeune femme en pleurs.

Pendant six ans, rien ne laissait transparaître ce qui se passait derrière les murs de la maison familiale. Le père d’une victime, actuellement détenu, n’avait rien remarqué d’anormal dans le comportement des enfants et de celui qu’il considérait comme son père. D’ailleurs, ce dernier était plutôt bien vu par les enfants de sa compagne. « Mais plus tard, j’ai trouvé des photos d’enfants cachées dans le garage », raconte le détenu, partie civile.