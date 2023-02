67 drops zones pour les trottinettes sur les voiries communales à Jette

Les trottinettes partagées sont de plus en plus utilisées par les Bruxellois. Mais leur stationnement pose souvent problème. Elles sont souvent déposées au milieu d’un trottoir et rendent difficile la mobilité des piétons et des personnes à mobilité réduite.

En accord avec les réglementations en préparation au niveau régional sous la houlette de Elke Van den Brandt (Groen), l’échevine Nathalie De Swaef (Groen) a proposé au collège une liste de 67 drops zones qui seront déployées au printemps 2023 sur l’ensemble du territoire, et permettront aux usagers de trottinettes partagées de garer leur engin sans nuire aux déplacements des autres usagers de la voirie. Le stationnement hors de ces drop zones sera rendu impossible et sanctionné.