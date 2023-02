Jakub Jankto se livre après avoir fait son coming out: «Le monde du football est un peu homophobe»

Et d’ajouter : « Pour certains, c'est une révolution, mais pour moi. Après 26 ans avec cette barrière, vous ne pouvez pas vivre comme vous le souhaitez et après ce coming out, je me sens vraiment libre, c'est extraordinaire. Beaucoup de gens ont peur de révéler qui ils sont. J'espère que cela va aussi aider ces personnes-là . »