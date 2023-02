«Anatomie d’un divorce»: la série qui vous servira de mode d’emploi si vous souhaitez vous séparer… Très réaliste, la minisérie « Anatomie d’un divorce », avec Claire Danes et Jesse Eisenberg, montre un amour qui se désagrège, et met en question la vie de couple. Beaucoup s’y retrouveront, et plein de célibataires vont faire la grimace ! D.R.

Par Jean-Philippe Darquenne

La monogamie ne serait-elle qu’un nid à problèmes ? Ou une illusion ? Impossible de voir « Anatomie d’un divorce », que lance Disney+ ce 22 février, sans se poser cette question parmi tant d’autres. La série a été créée par la journaliste Taffy Brodesser-Akner, sur base de son premier roman, et son action commence après le divorce de Toby et Rachel, incarnés par Jesse Eisenberg (« The Social Network ») et Claire Danes (« Homeland »). de videos Dans un premier temps, on suit Toby, qui gagne de l’or en barre comme hépatologue à New York, dans son difficile retour au célibat. Puis se déroule sa relation avec Rachel, de leur rencontre magique à leurs prises de bec et leur éloignement, en passant par les naissances de leur fille, Hannah, et leur fils, Solly. Il y a aussi des retournements de situation, mais ce qu’ils traversent n’a rien d’exceptionnel, hélas, et parlera à bien des gens. On avait l’intention de qualifier cette série au traitement réaliste de très contemporaine : Taffy Brodesser-Akner ne la voit pas comme ça. « Elle se passe en 2016, mais je suis désolée de vous dire que le mariage a les mêmes problèmes en 2023, et les avait déjà en 1916. »

« Toby et Rachel se disputent énormément, même devant leurs amis, mais toujours à propos des mêmes choses : les enfants, le travail », nous explique Jesse Eisenberg. « Avant le tournage, les metteurs en scène m’ont demandé de créer un journal intime pour Toby et d’y écrire ce qui lui plaisait et le rebutait chez Rachel. Claire a fait la même chose. Grâce à ça, j’ai constaté que Toby avait été attiré par l’ambition et la beauté de Rachel, mais qu’au bout d’un moment, elles sont devenues des monstres pour lui. »

« Pour nous préparer, Jesse et moi avons aussi dû jouer à la balle au chasseur », embraie Claire. « L'idée était de voir notre sens de la combativité d'un point de vue purement physique. Pour une répétition, nos enfants nous ont aussi rejoints. » Avec l'acteur Hugh Dancy, connu pour ses rôles dans la série « Hannibal » et le deuxième film de « Downton Abbey », la blonde de 43 ans a eu deux fils, Cyrus (10 ans) et Rowan (4 ans). Et aux derniers Golden Globes, elle a annoncé être enceinte d'un troisième. De son côté, Jesse a eu un petit garçon, Banner, né en avril 2017 de sa relation avec Anna Strout, qui a capoté après dix ans…

« Autopsie d’un divorce » montre également deux êtres qui, même ensemble, se sentent seuls. Là encore, beaucoup se retrouveront. « C’est quelque chose de très culturel », pense Jesse. « Personnellement, je connais très bien la solitude, j’ai grandi avec elle. Mais je sais qu’elle est aussi familière à tous ceux qui ont eu une enfance différente de la mienne. »