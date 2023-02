UAE Tour: Remco Evenepoel prend la tête du classement général, Einer Rubio s’adjuge la troisième étape (vidéo)

Le Colombien Einer Augusto Rubio (Movistar) a remporté la 3e étape du Tour des Emirats arabes unis (WorldTour), mercredi, entre Al Fujairah et le Jebel Jais (185 km). Deuxième, Remco Evenepoel dépossède l’Australien Lucas Plapp (INEOS Grenadiers) du maillot de leader.

Quatre coureurs s’échappaient en tout début de course: Edward Planckaert (Alpecin-Deceuninck), l’Espagnol Oier Lazkano (Movistar) et deux Italiens de Green Project-Bardiani CSF-Faizanè, Riccardo Lucca et Filippo Magli.