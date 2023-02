Les Miroiteries Montoises, 100 ans déjà!

Quel type de commerce tenez-vous ? Miroiteries Montoises est une vitrerie. Nous sommes spécialisés dans la fourniture et pose de tous produits en verre sur mesure pour la maison. Nous sommes une entreprise locale et familiale, et nous travaillons avec des fournisseurs belges.

Que proposez-vous dans celui-ci ?

Notre offre de produits inclut les produits de base comme les simples vitrages de tous types, les vitrages isolants et les miroirs. Ceci sans oublier les produits plus spécialisés comme les portes et parois en verre, des crédences de cuisine, des garde-corps, des dalles de marche et des vitraux. Des produits toujours fabriqués sur mesure. Souvent nous posons les vitrages, mais on peut également venir enlever pour poser soi-même.

Pourquoi avoir choisi ce métier ? En tant qu’ingénieur, je suis attiré par la technicité de nos produits. Nos clients sont confrontés à de nouveaux défis : meilleure isolation thermique en hiver, une protection contre la chaleur en été, plus de sécurité, un entretien plus facile, etc. Nous aimons accompagner notre clientèle à trouver des solutions adéquates à ces défis afin de rendre leur maison plus confortable et agréable. Depuis quand travaillez-vous dans la région et pourquoi avoir privilégié cette localisation ? Miroiteries Montoises a débuté ses activités il y a plus de 100 ans comme fabricant de miroirs et a développé son offre de produits pour inclure les autres produits verriers. La société est établie au quartier de Messines depuis longtemps. Notre localisation actuelle à la Place des Alliés est facilement accessible et offre à nos clients la possibilité de se garer sans problème. Quel est votre meilleur souvenir en rapport avec votre activité professionnelle ? Il y en a plein ! Dès que je vois une belle réalisation ou quand le client nous félicite pour notre travail. Chaque client content est un beau souvenir pour nous. Quelles sont les qualités incontournables d’un bon artisan ? Un bon accueil des clients et être à l’écoute de leurs besoins forment les bases de notre travail. Une bonne connaissance des produits et de la technique de pose est également indispensable pour pouvoir proposer une solution adéquate. Racontez-nous une anecdote drôle ou insolite avec un client ? Un client nous a demandé de transformer des anciennes bouteilles de bière en verres pour un cadeau unique. Le résultat était magnifique ! Avez-vous des projets pour la suite ? Bien qu’il semble assez simple, le verre est un produit très technique dont les produits et applications évoluent constamment. Nous suivons ces évolutions de près afin de pouvoir offrir à nos clients la solution la plus adaptée à leurs besoins. Benoît Dekeyzer