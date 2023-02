«Redonner de la joie de vivre à mes clientes»

Je suis coach de vie holistique mais aussi mentor personnel et professionnel spécialisée dans le bien-être, la gestion du stress et du burn-out. Je suis également conseillère en relation d’aide où l’on peut parler et traiter des sujets comme les blessures, les abus, le deuil, etc.

J’aide les dirigeants/tes et cadres à retrouver leur énergie, de l’équilibre et du sens dans leur travail. Je mets un point d’honneur à redonner de la joie de vivre à mes clients. À l’heure de la grande démission et du burn-out en croissance, je veux aider un maximum de personne en mal-être à retrouver leur place et leur sécurité d’emploi. Et si c’est nécessaire, les accompagner aussi dans la reconversion professionnelle. C’est pour cela qu’un coaching holistique (NDLR : explorer l’environnement général de la personne) est important car le but ultime est d’atteindre les objectifs de vie désirés et d’arriver à leur idéal du bonheur. Je me forme aussi en continu dans la psychologie et la relation d’aide. Je peux donc vous accompagner dans vos souffrances diverses de vie.

Pourquoi avoir choisi ce métier ?

J’ai d’abord travaillé 30 ans dans une grande banque internationale du CAC40. Bien que j’y ai vécu de très belles années et eu une fierté d’y travailler, j’y ai vécu beaucoup de frustrations à cause entre-autres des fusions, des réorganisations internes donc changements incessants hors de mon contrôle et ma volonté. J’avoue que j’ai subi parfois aussi du harcèlement moral de managers qui eux-mêmes étant en mal-être transposaient leur mauvaise humeur à leurs collaborateurs. Après avoir trop tiré sur la corde, j’ai eu moi-même un burn-out qui a remis toute ma vie en question. Mon burn-out était assez douloureux car je ne l’ai pas soigné quand il était encore temps malgré les avertissements de mon médecin. J’ai perdu tous mes repères, mes capacités et je me suis effondrée. Dans la même période, je perds un collègue proche en mal-être lui aussi, ce fut pour moi un signe de non-retour. Depuis, je me suis investie pour aider un maximum de personnes vivant des situations difficiles similaires pour qu’elles prennent les bonnes décisions au bon moment pour leur vie. Ma mission est désormais d’accompagner personnellement, surtout les femmes, à retrouver la force de rebondir et avoir les meilleures clés pour reprendre une vie équilibrée et épanouie.

Ce n’est pas tout à fait nouveau pour vous ?

J’ai toujours aidé mes collègues ! Déjà à l’époque, on me connaissait comme la personne qui apporte du réconfort et les bons conseils pour bien gérer les situations conflictuelles avec leur manager. J’ai travaillé pendant des années avec la direction, les représentants du personnel, les conseillers en prévention et la médecine du travail. Je connais donc très bien les enjeux et les règles dans les grandes entreprises. Une expérience que j’aime mettre à disposition de mes clients/tes, même en dans les entreprises.

Depuis quand travaillez-vous dans la région et pourquoi avoir privilégié cette localisation ?

Je suis arrivée à Mons en juillet 2022. Le temps de m’installer, de lancer mon activité et de créer mon site, on va dire que je me lance vraiment depuis ce début 2023 dans la région. Pourquoi Mons ? Parce que j’y suis née ! Je suis de retour après 40 ans où j’ai vécu à Bruxelles et à Beersel principalement. J’y ai même retrouvé mon amie d’enfance après tout ce temps où l’on s’était perdue de vue, c’était un bonheur ! Je dois dire que j’en suis ravie, je m’y sens très bien, je suis revenue aux sources et je me sens chez moi enfin ! De plus, je me suis rapprochée de ma mère qui vit dans la région.

Quel est votre meilleur souvenir en tant que coach ?

Mes meilleurs souvenirs arrivent surtout quand je vois la personne repartir avec un grand sourire. Cela me met aussi en joie et cela confirme que je suis à la bonne place à présent.

Si vous deviez décrire votre clientèle en quelques mots, quels seraient-ils ?

Ma clientèle serait plus tôt la femme active, souvent dirigeante ou cadre dans une grande entreprise privée ou publique. Une femme qui se sent épuisée physiquement et émotionnellement et qui cherche à trouver du sens dans sa vie. Elle veut retrouver un équilibre, son bien-être intérieur, se sentir plus alignée à ce qu’elle est et se sentir en sécurité dans sa vie. Elle désire être mieux dans sa peau et son esprit pour pouvoir partager du bonheur aux autres dans sa vie privée mais aussi au travail. Évidemment, j’aide aussi tous les salariés qui ressentent les mêmes problèmes dans leur vie au quotidien. Tout un challenge mais totalement faisable car je suis passée par là !

Avez-vous des projets pour la suite ?

Oui, j’en ai plusieurs. Mon branding « Beautify your Life » est axé sur le mieux vivre qui donne du sens et j’aimerais collaborer avec d’autres associations ou collègues de la santé mentale pour donner un élan d’espoir et de bien-être à un maximum de personnes. Il ne faut pas attendre d’être au plus mal pour prendre les actions nécessaires pour vivre mieux. En tant que coach et mentor, je suis équipée à aider pour tous genres de demandes et j’aimerais développer aussi une équipe qui désire se lancer dans une activité complémentaire dans le bien-être. J’ai également intégré dans mon activité ma contribution pour le climat en utilisant une machine qui transforme l’eau du robinet en une eau pure, alcaline et antioxydante pour une meilleure santé d’abord et ensuite pour éviter de polluer en achetant des bouteilles en plastique. De plus, cela me fait de belles économies.

Le mot de la fin est pour vous !

Je vous remercie pour l’accueil chaleureux déjà. Je vous invite ensuite à visiter mon site de coaching. Prenez rendez-vous si vous désirez être accompagnées sur une problématique spécifique. Je vous offre d’ailleurs 30 minutes et nous verrons ensemble comment je peux vous aider au mieux. Prenez soin de vous, la vie est précieuse et il ne faut pas la gaspiller.

Benoît Dekeyzer