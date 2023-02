Toutes les dispositions à prendre pour le carnaval de Vaulx de ce samedi

A l’occasion du carnaval de Vaulx, la Ville de Tournai signale que le stationnement des véhicules sera interdit à plusieurs endroits du village, entre 12h et 17h : rue des Abliaux, entre la rue du Canon et le Cours Bel Air ; Cours Bel Air, entre la rue des Abliaux et la rue de la Lapinière ; rue de la lapinière, entre le Cours Bel Air et le Vieux Chemin de Mons ; Vieux Chemin de Mons, entre la rue de la Lapinière et la rue Bonne Rencontre ; rue Bonne Rencontre, axe principal, en excluant les parties en cul de sac ; avenue des Merisiers, entre la rue Bonne Rencontre et le Chemin d’Antoing ; rue de la Dondaine, entre l’avenue des Merisiers et la rue des Abliaux ; rue de la Brasserie ; rue Communale ; rue du Canon, entre le rond-point N500 et la rue des Abliaux. La circulation et le stationnement seront interdits sur la voirie du parking du Pas du Roc du 24 février à 16h au 25 février à 1h. Le stationnement est interdit sur le parking du Pas du Roc, le 25 février de 12h à 22h.