Clémence étonnante pour un gang de vendeurs de drogue de Verviers: «C’est la voie ouverte pour qu’ils recommencent dès demain»

C’est un trio qui, il y a quinze jours, avait comparu, tous détenus, devant le tribunal correctionnel pour un gros trafic de cocaïne et de cannabis, avec à sa tête Renaud Grosjean (30 ans), considéré comme le boss d’une association de malfaiteurs composée de deux des co-détenus, Osman Yilmaz (41 ans) et Medhi Wilkin (25 ans) et des comparses essentiellement féminines. Déjà en 2018, la police avait été informée que Grosjean trempait dans un trafic de drogue, un trafic qui s’est développé au fil du temps au point que son logement au 70 de la rue Crapaurue à Verviers, en plein centre ville donc, était surnommé « Centrale Tox ».

Lire aussi En plein drift dans le Col du Maquisard à La Reid, Thomas défie les lois de la physique… et celles du Code de la route En 2021, Grosjean se retrouve en prison, non pas pour la drogue, mais pour violences conjugales. Il accepte alors que ses lieutenants, Yilmaz et Wilkin, sans logis à cause des inondations, intègrent « Centrale Tox » à condition qu’ils reprennent son commerce, ce qu’ils feront, toutefois en versant les bénéfices à Grosjean, lequel recevra ainsi en prison plus de 1.000 euros par mois « pour sa cantine »., soit en quelques mois, plus de 9.000 euros !

« Centrale Tox » Devant le tribunal, Grosjean avait nié avoir été le chef de ce trafic, tout en admettant être un gros consommateur de drogue. Et l’argent reçu en prison ? « Je n’en peux rien si des gens veulent m’aider, moi, comme ma mère, ma belle-mère, ma compagne ».

Yilmaz et Wilkin eux avaient carrément avoué le contraire « Oui, il nous a demandé de vendre pour son compte, moyennant notre hébergement. On lui versait entre 150 et 450 euros par semaine » avaient-ils admis. Ce qui avait fait dire à Mme Lambert, ministère public, qu’on avait affaire à une véritable association de malfaiteurs, dont le chef est incontestablement Grosjean, qui percevait en prison une moyenne de 1.195 euros par mois et dont le gsm révèle 1.262 appels à Yilmaz. Les peines prononcées, plus que modiques, ne sont pas de nature à éradiquer ce fléau de la drogue : 3 ans de prison, mais avec sursis probatoire pour le surplus de la détention préventive, et 12.000 euros d’amende, avec sursis pour Grosjean, 30 mois et 12.000 euros d’amende avec le même sursis pour Yilmaz, et 18 mois également avec sursis pour Wilkin. En plus de la confiscation, très hypothétique, des 9.000 euros de bénéfices engrangés par le trio.