Natation: Gauthier Sobrie (Mouscron) est en route vers les Mondiaux juniors qui se tiendront en Israël

C’est une énorme perf' : le jeune Gauthier Sobrie (2008) a profité de l’épreuve dédiée aux longues distances à La Louvière pour rallier les 60 longueurs du 3.000m en 34 : 48.45, explosant ainsi les minimas préqualificatifs pour l’Euro et les Mondiaux juniors. « Il les a battus de 42 et de 12 secondes », précise Horatiu Droc, l’entraîneur du RDM. « Son chrono indique une moyenne aux 100m d’une minute et 10 secondes. Sur 3.000m ! C’est une performance exceptionnelle ». Huit ans après la qualification de Lise Michels et Thomas Dal pour les championnats du Monde juniors de Singapour, Gautier Sobrie rééditera-t-il l’exploit ? « Il s’agit d’une préqualification. Notre nageur devra la valider lors des championnats d’Espagne en eau libre en se classant premier Belge au bout des 5kms. S’il termine second, il devra alors être à moins de 30 secondes du premier classé. S’il remplit l’une de ces deux conditions, Gautier aura son ticket pour les Mondiaux juniors ». Qui se disputeront à Netanya du 4 au 9 septembre.

Comme Decraene et Mercier Sioban Decraene (2007) sera également de la partie à Banyoles. « Elle nagera le 7,5 kilomètres aux mêmes conditions qu’Hugo. Sauf si elle se classe deuxième Belge, elle devra boucler sa course à moins d’une minute du vainqueur, et non 30 secondes. Sa distance étant plus importante ».