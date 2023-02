Jean-Marie Bigard en tête d’affiche de la deuxième édition du festival d’humour Profond’ément drôle, à Profondeville

La maison de la culture de Profondeville accueillera du jeudi 20 au dimanche 23 avril la deuxième édition du festival d’humour Profond’ément drôle.

Et il y aura du lourd à l’affiche puisque, pour clôturer l’événement, le dimanche à 20h, c’est Jean-Marie Bigard qui montera sur scène. C’est même un « Bigard and friends » qui est annoncé, mais on ne connaît pas encore les invités.