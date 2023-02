Le Ruffus a coulé à flots à Binche, pendant les jours gras: «Entre 5.000 et 10.000 bouteilles sont allouées au carnaval»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le carnaval sans champagne ? C’est simplement inimaginable. Il est dégusté dès l’aube. Une coutume qui peut paraître fort saugrenue pour celles et ceux qui la découvrent, mais c’est le petit coup de fouet qui annonce une journée en pleine forme. Lors du ramassage, alors que les rangs des sociétés se complètent de maison en maison, chaque escale est ponctuée d’un petit verre. Il faut s’assurer d’en avoir assez pour tout le monde…

Tout naturellement, Arnaud Leroy, gille depuis un peu plus de vingt ans au sein de la société des Jeunes Indépendants et l’un des responsables du Vignoble des Agaises (Haulchin), servait son Ruffus.

La plus belle année

En ce mardi gras, son réveil matin était réglé pour 3h du matin : « On passait me chercher vers 5h20, donc il fallait le temps de tout mettre en place, de m’habiller... Mais de toute façon, on se lève naturellement, tout seul : l’excitation, le stress… On dort assez mal. » Une fois le costume enfilé, un premier bouchon saute.