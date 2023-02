36% des Namurois victimes d’un cambriolage n’ont pas déposé plainte en 2021: «Sans plainte, nous ne savons pas déterminer s’il y a une épidémie» (vidéo)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La zone de police Namur-Capitale a rendu publics les résultats de son moniteur de sécurité 2021, une enquête menée par la zone et la Ville de Namur tous les trois ans. 1.500 questionnaires ont été distribués sur la période octobre-novembre 2021 et 476 citoyens y ont répondu, soit un taux de participation de 32 % constitué à 56 % de personnes ayant plus de 50 ans.

de videos

Un échantillon faible mais suffisant pour ressortir quelques chiffres et bilans.