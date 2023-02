Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Vends rein pour pouvoir financer l’achat d’un pack sur mesure pour Paris 2024 ».

« Il en faudra bien deux ».

Depuis le 15 février, date du lancement de la vente des premiers billets pour les Jeux olympiques de Paris 2024, ce type de message n’en finit plus de fleurir sur les réseaux sociaux. La raison ? Le succès au démarrage de cette phase initiale qui a non seulement fait s’envoler les billets aux prix les plus bas (24 euros) – qui étaient de toute façon largement réservés par l’Etat français et les collectivités pour des actions à vocation sociale – mais a aussi déjà épuisé l’offre de plusieurs disciplines : l’escrime, l’escalade, le judo, le breaking, le skateboard et le BMX.

Résultat, les heureux élus sur les trois millions d’inscrits qui ont eu la chance d’être tirés au sort pour ce premier choix qui s’achèvera le 15 mars, la seule voie possible pour avoir accès à cette vente en mode « packs », où on pouvait réserver jusqu’à trois sports différents (mais obligatoirement le même nombre de places dans chacun d’entre eux), se sont souvent cassé à la fois la tête, devant la complexité du système, et les dents, devant l’impossibilité d’accéder aux disciplines souhaitées pour un montant raisonnable.