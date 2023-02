Pour sa seconde édition, la Maker Faire voit grand à Bruxelles: le mariage réussi du DIY et de la technologie

Pour cette seconde édition, la MakerFaire.Brussels veut en mettre plein les yeux tant aux petits qu’aux grands. Une explosion de créativité et de technologies qui prendra la forme de démonstrations et ateliers autour de l’impression 3D, la sérigraphie, la découpe laser, la robotique, la conduite de drone, etc. Pour l’occasion, la MakerFaire.Brussels prend place dans les anciens quartiers de Delhaize. D.R.

Derrière ce grand événement, on retrouve le réseau des Fablabs bruxellois avec le soutien de citydev.brussels et de la Région bruxelloise. « La Maker Faire a pour ambition de montrer tout ce qu’il est possible de faire par soi-même en utilisant les technologies open source », souligne Maïté Dupont, fabmanageuse du cityfab 1.

La culture du « faire » Vendredi 10 mars, MakerFaire.Brussels ouvre ses portes, gratuitement, aux classes et à leurs enseignants. L’idée est simple : donner l’envie aux élèves et étudiants de faire de leurs propres mains, d’oser s’approprier des technologies et de créer en laissant s'exprimer leur créativité … Au programme, échanges avec les Makers, démonstrations et ateliers créatifs.

D.R. Dans l’esprit DIY (« do it yourself ») qui la caractérise, la MakerFaire.Brussels proposera aux visiteurs de se familiariser et de s’essayer à la fabrication numérique, tout en bénéficiant de conseils de pro, au travers d’une vingtaine d’ateliers gratuits et de différentes expériences de production. Les Fablabs bruxellois Les visiteurs désireux de s’initier davantage à la culture du « faire », peuvent poursuivre l’expérience dans l’un des 10 Fablabs (Fabrication Laboratory) présents en Région bruxelloise. Ces Fablabs sont des ateliers où tout un chacun, quel que soit son niveau de connaissance, a accès à des savoirs et des outils numériques pour fabriquer, créer, upcycler, inventer, … des objets par lui-même. D.R. En 2021, grâce au soutien de la Région bruxelloise, s’est d’ailleurs formé un réseau de 10 Fablabs à Bruxelles, avec pour chacun sa particularité (initiation à la production, jeux, média, réalité virtuelle, textile, ….). citydev.brussels a été mandatée par le gouvernement bruxellois pour mettre en place et coordonner ce réseau. D.R.