Le déboisement de la Machine à Feu à Dour a commencé, des riverains s’interrogent: les détails derrière le projet de 10.800 panneaux photovoltaïques

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Il y a plusieurs mois, nous vous annoncions que le site de la Machine à Feu, à Dour, allait être réaffecté en trois zones : un champ photovoltaïque, un espace vert et un espace sportif. Derrière ce projet de 10.800 panneaux solaires, un parc et une piste d’athlétisme professionnelle, on retrouve la société Green City Wallonie, déjà initiatrice de projets similaires à Boussu, Binche, Ghlin et plus récemment, à Estinnes. Ces derniers jours, plusieurs riverains se sont interrogés sur le déboisement de nombreux arbres sur une partie du terril de Dour. Le promoteur s’explique.