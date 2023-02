Macrales d’hier et d’aujourd’hui à Viroinval

Au 17e siècle, au milieu des artisans et des ambulants de l’époque, le Seigneur de Vierves, Comte de Hamal, sème la tyrannie dans ses villages. Les ragots et rumeurs sur certaines femmes vont et viennent et attirent l’attention des soldats chargés de les rapporter au Prévost, le bras droit du Seigneur.