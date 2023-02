La mort sur scène à Couvin

Croque-mort de père en fils depuis des générations, Bob Jésus exerce un travail qui fait froid dans le dos. En effet, être confronté à la finitude a, pour chacun de nous, quelque chose de terrifiant. Le personnage sarcastique, mais désarmant de sincérité, confronte le spectateur à son angoisse la plus légitime la peur de la mort avec en filigrane l’éternelle question : « Peut on rire de tout ? »

L’humour dit « noir », plutôt british de Didier Gesquière, à l’écriture comme à l’interprétation, rappelle celui, à la Swift, du vieux film de Tony Richardson : « The loved one »/ « Ce cher disparu », dont le slogan était « le film qui ne respecte rien ni personne ».

En 1965, il est vrai, le cérémonial funéraire et les procédés d’embellissement des défunts étaient encore peu connus en Europe. Et malgré le succès de la série « Six feet under » (2001-2005), tout ce qui entoure la mort d’un être dit « cher » n’est toujours pas un banal sujet de conversation dans nos familles en 2020… Un traitement non dramatique du sujet est donc encore plut plutôt rare.