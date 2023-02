Exposition et ateliers féministes à Philippeville

L’exposition elle-même sera ouverte du 6 au 24 mars. A son origine, on trouve des ateliers collectifs de débats, d’écriture et de lino-gravure, avec, pour objectif, la création du livre « Corps, cris et dégenrement » sur les féminismes… Ce livre dénonce les violences sexistes de tout genre (Exposition gratuite, aux Halles, Inscription souhaitée au 071-66.23.01).

atelier de réflexion, de linogravure et de collage. Au départ d’une visite guidée de l’exposition et d’une réflexion collective, cet atelier veut emparer les thématiques anti-patriarcales et les interpréter par deux pratiques artistiques souvent utilisées dans des milieux militants : la linogravure et le collage.(Inscription indispensable au 071-66.23.01).