La Passion de Bach au profit des orgues à Philippeville

Une initiative dynamique vient de voir le jour à Philippeville, et plus spécialement dans son église. En effet, quelques passionnés ont créé l’asbl « Philanthr’Orgues » Ils veulent acheter un orgue pour la paroisse de Philippeville. A l’origine de ce projet, on trouve Mme Marie Petit, l’organiste titulaire de l’église Saint Philippe depuis 2019. Cette doctorante en logistique étudie l’orgue à la LUCA School of Arts, campus Lemmens, dans la classe de Luc Ponet. Marie partage sa passion pour la musique avec ses frères, François et Antoine, qui l’accompagnent régulièrement lors des célébrations à Philippeville. On a également pu les entendre le 29 janvier dernier lors d’un concert à l’église.

La jeune artiste est bien décidée à mener à bien le projet. « On va acheter un nouvel instrument, ce ne sera pas un instrument neuf. On va plutôt acheter un instrument de seconde main. C’est possible car il y a beaucoup d’églises qui ferment pour le moment. »

En effet, malgré les entretiens et réparations, l’orgue Delmotte actuel, qui fut inauguré en 1954, n’est plus fiable et ses performances musicales sont de faible niveau. De plus, sa place au jubé ne facilite pas l’accompagnement de la chorale qui chante à l’avant de l’église.

Un nouvel instrument permettrait dès lors un accompagnement liturgique d’une bien meilleure qualité, mais également l’organisation de concerts, d’ateliers découverte pour les petits et grands, etc. L’organiste est enthousiaste : « Dans une si belle église, il est en effet dommage de ne pas disposer d’un instrument à la hauteur du lieu. Il apporterait par ailleurs un attrait touristique et patrimonial supplémentaire à la ville de Philippeville. » Le budget nécessaire pour mener à bien ce projet est important alors : « Diverses activités seront mises en place pour récolter des fonds. Nous essayerons également d’obtenir des subsides et des sponsors. Tout don est également le bienvenu. » C’est dans ce cadre qu’un concert exceptionnel sera proposé le vendredi 31 mars à 20 h à l’église de Philippeville. Il s’agira de l’interprétation de la « Passion selon Saint Jean » de Jean-Sébastien Bach. Le choeur et l’orchestre « Bach Academie Alden Biesen » seront placés sous la baguette de M. Luc Ponet. Les six solistes seront Kelly Poukens, Alexander Schneider, Joris Grouwels, Teun Michiels, Hendrik Mispelon et Andrés Soler Castano.