Alpine précise son retour aux États-Unis

Depuis 1987 et son départ progressif du marché américain, le groupe Renault n’a jamais cessé de lorgner sur les États-Unis. Même la stratégie expansionniste de Carlos Ghosn, son ancien PDG, ne s’était pas concrétisée sur ce marché florissant. Avec un partenaire Nissan bien mieux implanté, l’offre aurait fait doublon pour l’alliance, et les modèles Renault n’auraient pas eu de réelle valeur ajoutée. Aujourd’hui, la chose est différente. Car Renault dispose depuis 2017 de sa division Alpine, axée sur les modèles premiums sportifs.

Alpine à la conquête de l’Amérique

C’est grâce à elle que le groupe Français envisage très sérieusement son retour sur les terres de l’Oncle Sam. Et cela commence à se préciser ! Alpine a ainsi expliqué que ses deux prochains SUV (électriques) prévus en 2025 et 2027, seront conçus dès le départ pour répondre aux normes américaines sur les véhicules. Celles-ci concernent le système d’échappement, les pare-chocs, et les dispositifs d’éclairage notamment. C’est un marché qui sera clé pour la marque si l’on en croit ces éléments. D’autre part, Alpine est actuellement en discussions avec le réseau de concessionnaires multimarques Auto Nation, pour la distribution de ses modèles là-bas. Celui-ci a écoulé plus de 229 000 voitures en 2022, et serait donc un partenaire idéal pour Alpine.