Terrible mésaventure pour Philippe: l’administration le déclare mort par erreur, il se retrouve démuni, «je ne reçois plus ma pension, c’est 2.000€ non versés»

C’est une erreur surprenante dont a été victime Philippe Deneuville. Ce retraité d’Houdain, dans le Nord de la France, a été déclaré mort par l’Assurance maladie, rapportent nos confrères de La Voix du Nord. « Nous venons d’apprendre le décès de Philippe Deneuville », est-il écrit dans le courrier intitulé « Perte d’un proche ». S’ils pensent à une mauvaise blague, la lettre est bien réelle : il est décédé aux yeux de l’administration.

de videos

Cette erreur de l’Assurance maladie a engendré de terribles conséquences pour Philippe qui témoigne à La Voix du Nord : « À cause de ça, je ne perçois plus ma rente d’accident du travail et ma retraite. Ma carte Vitale est bloquée, les intermédiaires médicaux, comme les pharmaciens, n’ont pas été payés pour leurs services ».