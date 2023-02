Cette Toyota Yaris se prend pour une Jaguar

Connaissez-vous Mitsuoka ? Ce carrossier japonais transforme depuis plus de 60 ans des modèles quelconques en voitures décalées et fantaisistes ! Il effectue un profond travail cosmétique à l’avant et à l’arrière, pour les faire ressembler à des modèles de luxe bien connus. C’est ainsi que son modèle Buddy est un Toyota RAV4 transformé en Cadillac ! La Galue est quant à elle une grande berline Nissan aux faux airs de Bentley ! Sa citadine Viewt enfin, était jusqu’à présent une Nissan Micra aux faux airs de Jaguar.

Toyota Mark 2

Jusqu’à présent, car Mitsuoka vient de dévoiler sa quatrième génération, qui se base désormais sur la Toyota Yaris… La petite puce japonaise a bien changé, se rêvant en Jaguar Mark 2 ! Ironie du sort, la Toyota Mark II a réellement existé, il s’agissait d’une berline réservée au Japon et vendue de 1968 à 2004 ! Les ressemblances sur la partie avant sont étonnantes, mais on reconnaît bien la calandre et les projecteurs circulaires de la berline anglaise des années 1960. Pour la faire monter visuellement en gamme, Mitsuoka l’a bardée de chrome, sur les pare-chocs et les portières ! À l’arrière, ses nouveaux optiques lui donneraient presque des allures de Fiat 500 ! C’est bien plus subtil à bord, où l’on reconnaît l’habitacle de notre chère Yaris. Mitsuoka y a toutefois ajouté une finition cuir, et plusieurs livrées de couleurs. Fantaisiste pour nous, Mitsuoka est une marque branchée au Japon, et ses modèles sont gage de différenciation. La nouvelle Viewt arrivera sur l’Archipel dans les prochains mois, ses tarifs n’ont pas encore été communiqués.