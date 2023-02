Chantier du tram à Liège: les rues Laport, Goswin et des Armuriers mises temporairement en voie sans issue

Le chantier entraînant la mise en voie sans issue de la rue des Armuriers est prolongé. Dès que ce chantier sera terminé et que la rue sera rouverte à la circulation automobile, la pose des enrobés de voirie de la rue Laport et la rue Goswin pourront débuter. Ces deux rues seront ensuite fermées temporairement à la circulation du côté du quai durant une semaine. Elles resteront accessibles via la rue Saint-Léonard. En venant du quai Saint-Léonard, une déviation sera mise en place via la rue Marengo et la rue Saint-Léonard.