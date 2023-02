Mercedes va réduire sa gamme compacte

Il y a quelques semaines, Mercedes avait annoncé vouloir à terme réduire drastiquement sa gamme, faisant passer son nombre de 33 modèles aujourd’hui… à 14 demain ! Il s’agit pour la marque de supprimer les nombreuses variantes de carrosserie associées à certains modèles : les breaks, cabriolets, et les coupés sont notamment concernés. Elle vient désormais de préciser le grand ménage à venir dans la catégorie compacte. À l’heure actuelle, celle-ci comprend 7 modèles : la compacte Classe A, la Classe A berline, la CLA, la CLA Shooting Break, le Classe B, le GLA et enfin le GLB.

Vers moins de Mercedes abordables

À l’image d’Audi qui souhaite monter en gamme et se focaliser davantage sur ses gros modèles (les A1 et Q2 vont disparaître), Mercedes souhaite réduire sa gamme compacte, pour se concentrer sur les segments supérieurs. Ainsi, plusieurs modèles pourraient sauter d’ici 2026. Le monospace Classe B, le break CLA mais aussi la berline Classe A, qui fait doublon avec la berline CLA. Les autres modèles restants pourraient évoluer, notamment la Classe A qui devrait changer de silhouette, afin de récupérer les anciens clients des Classe B et GLB. Aujourd’hui, une Mercedes-Benz s’échange en moyenne 73.000€. Mercedes souhaite revoir ce chiffre à la hausse, pour se détacher du premium et devenir davantage une « marque de luxe d’entrée de gamme ». La différence est subtile, mais les prix ne le seront certainement pas !