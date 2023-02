Valerio Gangi (29 ans), barman, a créé le premier gin de Morlanwelz!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Deux gins en moins d’un an : la marque Gan’Gin fait feu de tout bois à Morlanwelz. Car oui, depuis dix mois, Morlanwelz a aussi son propre gin, en deux versions… pour l’instant. Le premier est aromatisé à la menthe et au concombre. Le second, commercialisé depuis début février 2023, fait la part belle à la vanille et au pitaya, fruit doux et sucré issu d’une famille de cactus principalement cultivée en Asie.

Et derrière ce projet artisanal et premium avec ses bouteilles spéciales, carrées, on trouve Valerio Gangi, un barman actif au café « Au Bistrot », en face de la gare de Morlanwelz.