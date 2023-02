L’histoire d’amour entre Le Havre et le paquebot « France » à découvrir dans un documentaire

Après des diffusions au Havre en avril 2023, le documentaire créé avec la participation de French Lines & Cies et en partenariat avec la Ville du Havre, le Département de Seine-Maritime, Le Havre Port Center et le soutien de La Fondation de France, sera ensuite en accès libre sur YouTube.

« Ce navire, c’était le leur »

À quoi va ressembler ce documentaire ?

Pierre Goupillon : « Il durera environ 90 minutes et sera constitué d’une soixantaine de témoignages. Ce qui est beaucoup. À cela s’ajoutent, en contrepoint de cette mémoire émotionnelle, des intervenants comme Marie-Anne du Boullay, spécialiste du paquebot, qui nous raconte l’histoire du France, ou encore les Amis de French Lines et le musée maritime et portuaire, qui apportent un autre éclairage plus professionnel sur ce sujet. »

Pierre Goupillon, fondateur de Passerelle de mémoire, et Anatole Bosc, chef monteur, finalisent le documentaire qui sortira en avril 2023 - Photo DR

Qui sont les Havrais venus raconter leur « France » ?

« Pour moitié, des hommes et des femmes dont au moins un parent ou bien eux-mêmes ont travaillé à bord du France. L’autre moitié est composée de Havrais qui vivaient cette aventure-là dans leur ville. D’autant que ce monument flottant était assez ouvert aux visites. Il y a beaucoup d’émotion et des récits très intéressants. Du mousse de sonnerie au scaphandrier, ce navire, c’était le leur. Le France au Havre, c’est un mythe. »

Quand les Havrais viennent raconter leur paquebot « France » face caméra

Comment expliquez-vous ce sentiment d’appartenance ? Un tel lien entre les Havrais et ce paquebot ?

« Pour certains, il serait lié aux bombardements qui ont détruit la ville. Une destruction inscrite dans la mémoire résiduelle. Le paquebot France représentait le renouveau, tout en sachant que c’était le dernier. »

« Toutes les personnes qui ont témoigné seront dans le documentaire »

Vous avez donc le sentiment d’avoir joué votre rôle de passerelle de mémoire en tournant ici ?

« Oui, c’est vraiment formidable pour nous d’avoir ce retour des Havrais. Il y a au Havre comme une blessure. Elle est cicatrisée, mais il en reste une trace. C’était très motivant, émouvant, de parler du France. Certains ont pleuré dans la caravane de tournage en revivant leurs souvenirs. On est toujours dans une transmission émotionnelle avec des souvenirs vécus. »

