Courcelles: «Je ne l’ai pas frappée, on se disputait pour savoir qui allait passer l’aspirateur», explique Hamza

Celle-là, on ne l’avait pas encore entendue devant le tribunal : « Je voulais passer l’aspirateur. Elle aussi. On s’est disputés et elle a voulu me frapper, je l’ai juste repoussée ». Bon, d’abord, il y a quand même peu de femmes qui protestent avec virulence lorsque leur petit ami entreprend de passer l’aspirateur, faut bien le reconnaître. Mais surtout, à l’issue de cette scène de « ménage », c’est elle qui s’est retrouvée avec la tête au carré et les deux yeux au beurre noir. Et puis, si cette fois-là, la victime a appelé la police, cela faisait manifestement des semaines voire des mois qu’elle vivait dans la violence sans oser s’en plaindre, espérant sans doute qu’il changerait… Malgré les photos et les certificats médicaux, Hamza nie être l’auteur de ces autres scènes de violence.

